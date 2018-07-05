СМИ назвали имя застреленного в Киеве полицейского

Личность мужчины, найденного застреленным в машине в Киеве, установлена - им оказался сотрудник Национальной полиции Украины Дмитрий Глушак, сообщил Украинской правде источник в правоохранительных органах.
"Убитый в Киеве работник аппарата Нацполиции Дмитрий Глушак 1977 года рождения. Основная версия - убийство из корыстных побуждений", - сказал собеседник издания.
По словам источника, в погибшего, вероятно, выстрелили из пистолета, убийц было двое.
Напомним, что 5 июля в Шевченковском районе Киева в припаркованном автомобиле Hyundai обнаружили застреленным мужчину. СМИ сообщили, что погибший был сотрудником полиции.
Следователи отрабатывают несколько версий убийства, основная из которых - убийство из корыстных побуждений.
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