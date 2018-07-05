СМИ назвали имя застреленного в Киеве полицейского

Личность мужчины, найденного застреленным в машине в Киеве, установлена - им оказался сотрудник Национальной полиции Украины Дмитрий Глушак, сообщил Украинской правде источник в правоохранительных органах.

"Убитый в Киеве работник аппарата Нацполиции Дмитрий Глушак 1977 года рождения. Основная версия - убийство из корыстных побуждений", - сказал собеседник издания.

По словам источника, в погибшего, вероятно, выстрелили из пистолета, убийц было двое.

Напомним, что 5 июля в Шевченковском районе Киева в припаркованном автомобиле Hyundai обнаружили застреленным мужчину. СМИ сообщили, что погибший был сотрудником полиции.

Следователи отрабатывают несколько версий убийства, основная из которых - убийство из корыстных побуждений.