СМИ: Меру пресечения захваченным украинским морякам в Крыму избирали судьи-предатели

В 2014 году судьи перешли на сторону оккупантов

Меры пресечения для захваченных украинских моряков в аннексированном Крыму избирали судьи, которые в 2014 году нарушили присягу и перешли на сторону оккупантов, сообщает ТСН.

Речь идет о Викторе Можелянском, Андрее Долгополове и Михаиле Белоусове.

Отмечается, что дело захваченных украинских моряков - не первое сомнительное в биографии указанных судей. До этого они избирали меры пресечения и судили украинцев и крымских татар, и в большинстве случаев признавали коренных крымчан виновными в надуманных преступлениях, а политзаключенные оказывались за решеткой или под условным арестом.

Ранее сообщалось, что подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона инкриминирует им "незаконное пересечение границы России группой лиц по предварительному сговору", за что им грозит до шести лет лишения свободы. В то же время официальный Киев считает их военнопленными.

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Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя что суда действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать