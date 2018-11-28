СМИ: Командир захваченного Россией катера Бердянск отказался давать "показания" ФСБ

Командир малого бронекатера ВМС Украины Бердянск старший лейтенант Роман Мокряк отказался отвечать на вопросы сотрудников российской ФСБ и "признаваться" на видео в приписываемых ему преступлениях, сообщает Думская со ссылкой на правозащитников, которые занимаются правовой поддержкой украинских моряков в оккупированном Крыму.

"Он отличный офицер и смелый человек. Послал чекистов по известному адресу", - сказал собеседник издания.

В ходе боестолкновения возле полуострова катер Мокряка был поражен россиянами. Снаряд пробил броню рубки, но не разорвался. Почти вся команда Бердянска получила ранения и МБАК не смог оказать сопротивления агрессору. В этих условиях командир был вынужден лечь в дрейф и сдаться.

Роман Мокряк родился в Кировоградской области в 1986 году. Начинал службу в ВМСУ в Севастополе на подводной лодке Запорожье. После аннексии Крыма остался верен присяге и продолжил службу на ракетном катере Прилуки. В 2016 году принял под командование новейший тогда катер типа Гюрза бортовой U175, который впоследствии получил имя Бердянск.

27 ноября Роман Мокряк и еще 14 украинских моряков были арестованы до 25 января 2019 года.

Арестованным украинским военным морякам грозит до шести лет лишения свободы за якобы "незаконное пересечение границы России группой лиц по предварительному сговору".

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

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В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

ФСБ обнародовала оперативное видео "допросов" украинских военнослужащих. Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил о том, что украинские моряки давали свои показания под давлением.

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