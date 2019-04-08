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СМИ: Cпецназ КОРД провел в Киеве спецоперацию по задержанию вооруженной группы - видео

Сегодня, 17:28
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СМИ: Cпецназ КОРД провел в Киеве спецоперацию по задержанию вооруженной группы - видео - фото

Скриншот с видео Информатор/Facebook

По предварительным данным, задержанные могут быть причастны к разбойному нападению

На Харьковском шоссе в Киеве сотрудники спецподразделения Нацполиции КОРД задержали группу вооруженных лиц, сообщает Информатор.

Как отмечается, четверо задержанных передвигались по городу на белом внедорожнике Mercedes, в отношении которого был объявлен план Перехват.

Согласно предварительным данным, они могут быть причастны к разбойному нападению.

Официальных комментариев от полиции по этому поводу пока не поступало. 

Теги:   КОРД Киев

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