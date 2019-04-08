СМИ: Cпецназ КОРД провел в Киеве спецоперацию по задержанию вооруженной группы - видео
На Харьковском
шоссе в Киеве сотрудники спецподразделения Нацполиции КОРД задержали группу
вооруженных лиц, сообщает Информатор.
Как отмечается, четверо
задержанных передвигались по городу на белом внедорожнике Mercedes, в отношении
которого был объявлен план Перехват.
Согласно
предварительным данным, они могут быть причастны к разбойному нападению.
Официальных
комментариев от полиции по этому поводу пока не поступало.