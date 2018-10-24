24 октября 2018, среда

СМИ: Боевики задержали в Донецке экс-регионала Богачева

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Боевики задержали Сергея Богачева в оккупированном Донецке

Боевики задержали Сергея Богачева в оккупированном Донецке

В оккупированном Донецке боевики так называемой "ДНР" задержали бывшего секретаря горсовета и члена Партии регионов Сергея Богачева, сообщает издание Новости Донбасса со ссылкой на источники.

По информации издания, Богачев приехал в Донецк, чтобы посетить могилу отца, который был похоронен 40 дней назад.

Он был задержан 22 октября на выезде из поселка Хорошово, где находится дом Богачева.

К экс-регионалу не пропускают адвокатов и родственников. Им не сообщается о состоянии его здоровья и условиях содержания. Также не называют обвинения, которые ему предъявляют.

Однако по информации издания, называющий себя в прошлом "главой администрации" Донецка Игорь Мартынов написал заявление о "краже" печати горсовета Богачевым в 2014 году.

Около месяца назад Богачев уже посещал оккупированную территорию, чтобы похоронить отца, однако, информацию об этом не обнародовал.

Сергей Богачев в свое время был активным регионалом, не скрывал своей пророссийской позиции. В СМИ фигурирует информация о том, что Богачев ответственен за за столкновения 14 марта 2014 года в Донецке, когда был убит проукраинский активист Дмитрий Чернявский. Кроме того, по данным СМИ, Богачев руководил действиями боевиков при захвате ОГА и призывал власти Донецка организовать референдум.

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