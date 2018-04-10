СМИ: Боевики обстреливают позиции ВСУ, канонада слышна в Мариуполе

В пресс-центре штаба АТО на данный момент о ситуации в Мариуполе не сообщали

Во вторник, 10 апреля, местные жители Мариуполя (Донецкая область) заявляют о звуках канонады и мощных взрывах со стороны микрорайона Восточный и Левобережный, пишет 0629.com.ua.

По предварительным данным боевики устроили обстрелы позиций украинской армии.

"Сейчас Левобережный район и мкр. "Восточный" содрогается от мощных взрывов. Слышна громкая канонада. Встревоженные мариупольцы в соцсетях пишут, что это напоминает им 2014 год.

Местное издание приводит цитаты местных жителей в социальных сетях: "Что-то возможно бахает с востока". "Левый. Громко".

В пресс-центре штаба АТО на данный момент ситуацию в Мариуполе не комментировали.

Напомним, по состоянию на 18:00 в пресс-центре штаба АТО сообщали, что российско-оккупационные войска 22 раза обстреляли опорные пункты сил АТО на Донбассе, в результате один украинский защитник получил ранения.

На Донецком направлении боевики применили запрещенные Минскими соглашениями 120 мм минометы в районе населенного пункта Бердянское.

Из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП открывали огонь в районе Песков, из гранатометов различных систем - вблизи Лебединского, Водяного и шахты Бутовка, из противотанкового ракетного комплекса - недалеко Широкино, а из крупнокалиберных пулеметов - по защитникам Гнутово, Новотроицкого и Опытного.