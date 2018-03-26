СМИ: Беларусь и Украина договорились об обмене украинского журналиста Шаройко

Павла Шаройко могут обменять на задержанного в Украине белоруса

Президент Беларуси Александр Лукашенко готов передать Киеву задержанного в Беларуси украинского журналиста Павла Шаройко, сообщает Белорусский партизан со ссылкой на "коллег из Киева".

Отмечается, что соответствующая договоренность была достигнута на встрече высокопоставленных представителей Беларуси и Украины.

Освобождение планируется осуществить путем обмена Шаройко на белорусского шпиона Юрия Политика, которого задержали в Украине.

17 ноября 2017 года в Минске задержали украинского журналиста Павла Шаройко. Его обвинили в шпионаже и заявили, что он является кадровым сотрудником разведки Украины.

Главное разведывательное управление Минобороны Украины подтвердило, что Шаройко работал в ведомстве на должности главы пресс-службы и в 2009 году уволился по состоянию здоровья.

Юрий Политика интересовался белорусами, которые воюют на Донбассе, а также наличием у ВСУ противотанковых ракет и их характеристиками. Он был задержан 16 июня при выезде в Беларусь с флешкой с секретной картой. С 13 февраля в Чернигове начался суд по его делу.