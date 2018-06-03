Валерия Седнева после стажировки осталась работать в аудиторско-консалтинговой компании EY в Украине

Крупные отечественные компании вслед за транснациональными гигантами начали активно заниматься "ранним рекрутингом" - они привлекают на стажировки студентов, чтобы из подобных кадров вырастить готовых работников с высоким потенциалом, пишет журнал Новое Время.

Дальновидный расчет

Все началось с удлинителя - именно его попросили найти Ульяну Качор, тогда еще 22‑летнюю студентку факультета психологии Киевского университета, сотрудники международной табачной компании JTI. Дело было на ярмарке вакансий, где Качор присутствовала в качестве волонтера.

Удлинитель она нашла, а дальше - слово за слово - подала документы на стажировку в JTI. Это решение круто изменило жизнь киевлянки: после двух собеседований и успешно сданных квалификационных тестов ее приняли в интернатуру. А спустя два года официально пригласили в штат JTI на должность специалиста по рекрутменту.

Нынче более чем у 40% украинских работодателей, по данным кадрового портала HeadHunter Украина, есть программы стажировок для студентов

Раннее привлечение потенциальных сотрудников через различные программы стажировки и практику массово применяют в Украине крупные транснациональные корпорации.

Например, путь от интерна до постоянного сотрудника, пройденный Качор, в JTI повторяют более 70% стажеров. "Мы сами готовим будущих звезд", - объясняет кадровую политику компании Мария Бондаренко, менеджер по привлечению талантов и инноваций JTI.

Но теперь не одни лишь иностранцы самостоятельно ограняют подрастающие украинские таланты: по словам Ларисы Онипко, руководителя проекта Премия HR-бренд Украина, местный бизнес также принялся активно интересоваться молодежью.

Нынче более чем у 40% украинских работодателей, по данным исследования кадрового портала HeadHunter Украина, есть программы стажировок для студентов. При этом в каждой пятой отечественной компании готовы давать дорогу молодым - тем, кому отсутствие опыта с лихвой заменяет мотивация.

Свою роль сыграла потребность работодателей в сотрудниках с высоким потенциалом, которых проще воспитать, чем найти на стороне. "Бизнес учится мыслить стратегически", - резюмирует Онипко.

Взяли в оборот

Большинство из рассчитанных на молодежь программ разработаны так, чтобы дать возможность студентам попробовать профессию "на вкус". Это может быть частичная или полная занятость, а также гибкий график. Продолжительность трудовой "дегустации" составляет, как правило, от трех месяцев до года.

За этот период стажеры и практиканты наравне с другими сотрудниками получают даже по киевским меркам неплохую зарплату. Например, в JTI ставки (в зависимости от отдела) варьируются от 6 тыс. до 12 тыс. грн в месяц.

Но платить подобные суммы работодатели готовы только лучшим из лучших. Из необходимого минимума требований к кандидатам на звание стажера - свободное владение английским языком и знания по направлению практики. Кроме того, везде ценят активность и желание учиться и развиваться.

Ульяна Качор (на фото - сидит в центре) за два года прошла путь от стажера до штатного сотрудника в компании JTI / Фото Натальи Кравчук / НВ

Чтобы найти наиболее перспективных сотрудников среди студентов, компании размещают объявления на профильных сайтах, а также активно рекламируют себя в социальных сетях Facebook и Instagram. При этом не отказываются и от традиционных ярмарок вакансий и дней открытых дверей.

Кроме того, сегодня многие работодатели сотрудничают с профильными вузами, где их специалисты читают лекции и проводят мастер-классы для студентов.

Многие работодатели сотрудничают с профильными вузами, где их специалисты читают лекции и проводят мастер-классы для студентов

Например, Nestlé ведет общий проект с Сумским национальным аграрным университетом, обучая студентов оценке устойчивого развития фермерского хозяйства, разработанной в Бернском университете - RISE (Response Inducing Sustainable Evaluation). А в КНЭУ для студентов третьего курса сотрудники компании проводят курс по торговому маркетингу и логистике.

В агрохолдинге МХП, национальном лидере по производству курятины, где начиная с 2016 года трудоустроено более 400 стажеров, успешно попробовали еще один формат взаимодействия со студентами - провели 30‑часовой форум разработчиков программного обеспечения для учащихся аграрных и технических специальностей. 126 молодых людей из 17 вузов страны совместно пытались оптимизировать и автоматизировать производства агрохолдинга.

Все участники этого хакатона Student Agritech Challenge получили право на стажировку в МХП и трудоустройство вне конкурса.

Впрочем, обычно корпорации практикуют строгий конкурсный отбор на подобные вакансии.

Об этом хорошо знает Валерия Седнева, которая в прошлом году попала на стажировку в международную аудиторско-консалтинговую компанию EY в Украине. "Формат отбора был похож на оne-day job offer: практически сразу после регистрации я получила на электронную почту кейс, который необходимо было решить в течение 24 часов”, - вспоминает она. Затем были тесты на логику и два собеседования.

Седнева все прошла, попала на практику, а теперь работает в EY в Украине на позиции младшего эксперта по вопросам налогообложения и юридических услуг.

Требуются молодые

Кадры и сами рады стажироваться - ведь так растет персональная капитализация, основанная на опыте реальной работы в серьезных компаниях. Ничего подобного ни один вуз и близко не может обеспечить.

Ранний старт работы в коллективе помогает стажеру влиться в конкретную команду, понять ценности "приютившей" его фирмы

Практические знания - слабое место отечественного высшего образования. "Из того, что нам рассказывают, можно использовать только общую теоретическую часть. А все, что касается вопроса технологий, - доисторический мир”, - говорит 21‑летний Кирилл Моржаков, студент Харьковской зооветеринарной академии. "Вопросы технологий" он сейчас восполняет, практикуясь на Винницкой птицефабрике, которая принадлежит МХП.

Ранний старт работы в коллективе помогает стажеру влиться в конкретную команду, понять ценности "приютившей" его фирмы.

Бондаренко из JTI заметила, что уровень знаний кандидатов на стажерские позиции в последнее время повысился. Нынешние претенденты лучше владеют английским, многие из них уже имеют профильный опыт работы.

Однако не из одних лишь плюсов состоят современные студенты-претенденты. Их, например, сложнее мотивировать. И они, уточняет Бондаренко, чаще меняют место работы, чем те, кто лет десять назад искал работу в транснациональных компаниях. "Стабильность, которая была важна для предыдущего поколения, уже не в приоритете", - говорит эксперт. Теперь, мол, ценится атмосфера в компании-работодателе, ее культура, а также личная заинтересованность самих стажеров, баланс между работой и личной жизнью.

Читайте полный текст материала в свежем номере журнала Новое Время - №20 от 31 мая 2018 года.