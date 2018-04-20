Смерти в СИЗО Симферополя: украинский омбудсмен просит содействия в расследовании у российской коллеги

Омбудсменам предстоит разобраться, как удерживаемые в СИЗО/ШИЗО, которых тщательно обыскивают, могли умереть (повешение, перерезание горла)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой проверить и, в случае подтверждения, расследовать информацию о смерти в апреле 2018 года при подозрительных обстоятельствах по меньшей мере четырех человек в СИЗО оккупированного Россией Симферополя.

Новоназначенный украинский омбудсмен со ссылкой на правозащитников сообщает в письме о смертях четырех удерживаемых в следственных изоляторах, двое из которых – крымские татары.

Денисова в письме уведомила российскую коллегу, что 6 апреля были обнаружены повешенными - Сервер Билялов (69 лет) и Олег Гончаров (46 лет).

12 апреля в штрафном изоляторе найден мертвым - 23-летний Дмитрий Шиповник. При поступлении в СИЗО/ШИЗО арестованных тщательно обыскивают.

13 апреля в камере № 8 с перерезанным горлом найден 39-летний Ислама Искеров, который был доставлен в СИЗО Симферополя из Джанкоя.

"В связи с этим, обращаюсь к Вам с просьбой проверить вышеизложенную информацию и в случае ее подтверждения, провести расследование в отношении этих трагических фактов и проинформировать меня о результатах рассмотрения данного обращения", - отмечает в своем письме уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Напомним, 19 апреля Крымская правозащитная группа сообщила о смерти четырех находящихся в СИЗО Симферополя мужчин. Все они умерли при подозрительных обстоятельствах за непродолжительный период (в течение апреля).