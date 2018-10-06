"Смерти мы не нужны". Политзаключенный Клых написал письмо Сенцову

Координатор медийной инициативы по правам человека Мария Томак обнародовала письмо, которое украинский политзаключенный Станислав Клых написал незаконно осужденному в России режиссеру Олегу Сенцову.

По ее словам, письмо, которое ей передала мать Клыха Тамара Ивановна, было написано до того, как Олег Сенцов прекратил голодовку. Тамара Клых на днях посетила своего сына в колонии в РФ.

"Оно не успело попасть в руки Олега до того, как он прекратил голодовку, но, надеюсь, попадет после. В качестве моральной поддержки", - добавила Томак, обнародовав полный текст письма:

"Здравствуй, Олег!

Передаю тебе большой привет из тюрьмы г. Верхнеуральска Челябинской области. Слежу за твоим состоянием и голодовкой в Новой газете. Если у тебя очень плохое здоровье, я бы просил тебя прекратить голодовку.

Смерти мы не нужны, ты нужен своей маме и детям. Я тебя не осужу, если ты прекратишь голодовку, но, тем не менее, понимаю, что все это достало, особенно обещания скорейшего освобождения в письмах, я такие письма тоже получаю и это так же раздражает, как и тебя, но нужно понимать, что люди, которые со всего мира пишут письма, желают нам добра. С момента твоей голодовки проблеме украинских политзаключенных стали уделять больше внимания, за это, думаю, мы все тебе благодарны"

Фото: Maria Tomak via Facebook

Напомним, что украинский режиссер и политзаключенный Олег Сенцов заявил, что с 6 октября вынужден прекратить голодовку в связи с тем, что ему назначили принудительное питание.

За 145 дней голодного протеста он потерял 20 кг веса, у него начали отказывать почки и печень, началась ишемическая болезнь сердца.

По словам его адвоката Дмитрия Динзе, это решение принято под принуждением врачей, которые пригрозили начать принудительное кормление и "сделать из него овощ".

Олег Сенцов объявил голодовку 14 мая 2018 года с требованием освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных.

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией и хранении оружия и взрывчатки.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима. Его этапировали в колонию в городе Лабытнанги.

Верховный суд Чечни в мае 2016 года приговорил Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам заключения. Российские власти обвиняют украинцев в том, что они якобы воевали в 1994-1995 годах против армии РФ на стороне президента Ичкерии Дудаева.