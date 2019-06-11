Смертельный пожар в Одессе: полиция назвала причину
По предварительным данным, причиной пожара в психиатрической клинике Одессы стало нарушение требований пожарной безопасности.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
Известно, что в момент возгорания в клинике находился 51 человек, трое из которых — медперсонал.
41 человека эвакуировали в разные отделения медицинского центра психического здоровья.
Шестеро пострадавших были госпитализированы, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 10 июня в одном из отделений психиатрической больницы на улице Академика Воробьева в Одессе произошел пожар.
Жертвами пожара стали шесть человек.