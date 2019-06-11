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Смертельный пожар в Одессе: полиция назвала причину

Сегодня, 09:09
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Смертельный пожар в Одессе: полиция назвала причину - фото

Думская

Полиция сообщила причину пожара в психиатрической клинике Одессы

По предварительным данным, причиной пожара в психиатрической клинике Одессы стало нарушение требований пожарной безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Известно, что в момент возгорания в клинике находился 51 человек, трое из которых — медперсонал.

41 человека эвакуировали в разные отделения медицинского центра психического здоровья.

Шестеро пострадавших были госпитализированы, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 10 июня в одном из отделений психиатрической больницы на улице Академика Воробьева в Одессе произошел пожар.

Жертвами пожара стали шесть человек.

Теги:   Пожар Одесса

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