Смертельный пожар в Одессе: количество жертв возросло до семи Сегодня, 08:10 Цей матеріал також доступний українською Channel 5/Handout via REUTERS В больнице умер пострадавший в результате пожара в Одессе Channel 5/Handout via REUTERS

Количество погибших в результате пожара, который произошел вечером 10 июня в психиатрической больнице в Одессе, возросло до семи.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.



По информации спасателей, 11 июня в больнице умер один человек из числа госпитализированных.

Напомним, 10 июня в одном из отделений психиатрической больницы на улице Академика Воробьева в Одессе произошел пожар.

Ранее сообщалось, что жертвами пожара стали шесть человек.

Шестеро пострадавших были госпитализированы, один — в крайне тяжелом состоянии.

