Смертельный пожар в Одессе: количество жертв возросло до семи
Количество погибших в результате пожара, который произошел вечером 10 июня в психиатрической больнице в Одессе, возросло до семи.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
По информации спасателей, 11 июня в больнице умер один человек из числа госпитализированных.
Напомним, 10 июня в одном из отделений психиатрической больницы на улице Академика Воробьева в Одессе произошел пожар.
Ранее сообщалось, что жертвами пожара стали шесть человек.
Шестеро пострадавших были госпитализированы, один — в крайне тяжелом состоянии.