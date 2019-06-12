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Смертельный пожар в Одессе: количество жертв возросло до семи

Сегодня, 08:10
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Смертельный пожар в Одессе: количество жертв возросло до семи - фото

Channel 5/Handout via REUTERS

В больнице умер пострадавший в результате пожара в Одессе

Количество погибших в результате пожара, который произошел вечером 10 июня в психиатрической больнице в Одессе, возросло до семи.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По информации спасателей, 11 июня в больнице умер один человек из числа госпитализированных.

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Напомним, 10 июня в одном из отделений психиатрической больницы на улице Академика Воробьева в Одессе произошел пожар.

Ранее сообщалось, что жертвами пожара стали шесть человек.

Шестеро пострадавших были госпитализированы, один — в крайне тяжелом состоянии.

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Теги:   ГСЧС Пожар Одесса

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