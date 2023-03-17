В Кировоградской области произошел пожар: пять человек погибли, трое из них — дети

17 марта, 10:10
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Жертвами пожара стали пять человек, трое из них — дети (Фото:Главное управление ГСЧС Украины в Кировоградской области)

Жертвами пожара стали пять человек, трое из них — дети (Фото:Главное управление ГСЧС Украины в Кировоградской области)

В ночь на пятницу, 17 марта, в селе Капитановка Кировоградской области произошел пожар в доме на улице Заводской. Погибли пять человек, трое из них — дети.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Кировоградской области в Facebook.

Информация о пожаре поступило 17 марта в час ночи. На место выехало пожарно-спасательное подразделение из Новомиргорода. Спасатели выяснили, что горело 16 квадратных метров дома.

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На месте происшествия обнаружили пятерых погибших: женщина 1980 г. р., мужчина 1993 г. р. и дети 2006, 2009 и 2015 г. р.

В 01:52 пожар был локализован и в 01:59 — ликвидирован.

Причина пожара выясняется.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Кировоградская область ГСЧС Пожар

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