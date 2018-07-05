06 июля 2018, пятница

Смертельное селфи. В Киевской области от удара током на железнодорожном мосту погиб 15-летний парень

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Подросток поднялся на вершину моста ради селфи

Подросток поднялся на вершину моста ради селфи

Вблизи пгт. Барышевка Киевской области 15-летний парень поднялся на вершину железнодорожного моста, чтобы сделать фото: его ударило током высоковольтной линии, напряжением почти 10 тыс. Вольт, и он упал на землю. Спасти ребенка не удалось.

Об этом сообщает полиция области.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа Барышевского отделения полиции и медицинские работники.

Парня доставили в больницу, однако через два часа от полученных травм он скончался в реанимационном отделении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства трагического происшествия, опрашиваются свидетели.

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