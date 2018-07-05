Смертельное селфи. В Киевской области от удара током на железнодорожном мосту погиб 15-летний парень

Вблизи пгт. Барышевка Киевской области 15-летний парень поднялся на вершину железнодорожного моста, чтобы сделать фото: его ударило током высоковольтной линии, напряжением почти 10 тыс. Вольт, и он упал на землю. Спасти ребенка не удалось.
Об этом сообщает полиция области.
На месте происшествия работали следственно-оперативная группа Барышевского отделения полиции и медицинские работники.
Парня доставили в больницу, однако через два часа от полученных травм он скончался в реанимационном отделении.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства трагического происшествия, опрашиваются свидетели.
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