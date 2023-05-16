Отравились овощами с рынка Привоз. В Одессе умерли четырехлетние двойняшки, их мать вызвала им врача, которую нашла на OLX 16 мая, 14:26 Вход на рынок Привоз (Фото:dumskaya.net)

14 мая в Одессе скончались четырехлетние близнецы Кирилл и Кира Ткаченко 2018 года рождения. Перед тем, как детям стало плохо, их мать накормила их овощами, приобретенными на рынке Привоз, а когда они отравились, сначала вызвала им врача, которую нашла на сайте OLX.



Об этом сообщил сайт Антикор со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Источник сообщил, что в 3:45 в Одесское управление полиции позвонил по телефону сотрудник скорой и сообщил о смерти четырехлетнего Кирилла Ткаченко. Его сестра-близнец Кира Ткаченко умерла через семь часов.

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Источник сообщил изданию, что следствие выяснило, что за день до трагедии — утром 12 мая — мать детей Елена Ткаченко приобрела овощи на рынке Привоз и вечером того же дня накормила ими малышей. После этого у них начались боли в животе и рвота.

Утром 13 мая Елена Ткаченко решила вызвать к детям детского врач по имени Анна, объявление которой она нашла на OLX. Врач осмотрела детей 13 мая около 13:00 и сделала им укол препарата Церукал, вычислив дозировку по массе детей. Препарат оказывает противорвотный эффект и эффект ускорения опорожнения желудка и прохождения через тонкую кишку.

После укола этого препарата тошнота у детей прекратилась, но они так и не начали есть, а пили очищенную негазированную воду. В ночь на 14 мая Кирилл попросил мать помочь ему пойти в туалет, и она заметила, что он очень слаб и двигается с большим трудом. Она вызвала скорую, и ждала ее в течение пяти-семи минут, держа сына на руках. За несколько минут до приезда медиков он перестал дышать, а попытки его реанимировать оказались безуспешными.

Кира Ткаченко скончалась в Одесской областной клинической больнице, куда ее доставили в тяжелом состоянии с диагнозом «отравление неизвестным веществом».

Источник Антикора сообщил, что по факту смерти детей возбуждено уголовное дело по статье о ненадлежащем исполнении медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей в результате небрежного или недобросовестного отношения, что повлекло тяжкие последствия для несовершеннолетнего, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

О трагическом случае сообщается также на сайте полиции Одесской области. Согласно этому сообщению, когда детям стало плохо, их мать попыталась оказать им помощь самостоятельно, а когда это не помогло, «позвала медицинскую сестру». Позже состояние детей резко ухудшилось и она вызвала скорую.

Смерть детей квалифицировали по ч. 2 п. п. 1, 2 ст. 115 (с пометкой «несчастный случай») и ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины. Следствие назначило ряд экспертиз, в частности судебно-медицинскую, которая должна выяснить причину смерти детей.