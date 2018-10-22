Смертельное ограбление в Киеве: суд взял под стражу подозреваемого россиянина

В понедельник, 22 октября, Шевченковский районный суд Киева арестовал соучастника нападения на ювелирный магазин, во время которого погиб охранник.

Как сообщили в столичной полиции, 33-летнего гражданина РФ, уроженца Республики Ингушетия взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога.

В полиции не сообщили имя задержанного. По данным СМИ, подозреваемым в разбое оказался Салман Сайнароев. Народный депутат Рефат Чубаров ходатайствовал о взятии его на поруки.

В интервью Громадському Сайнароев сообщил, что во время своего первого задержания 10 октября ему сказали, что он свидетель, имя подозреваемого по делу - Адам Нальгиев.

По данным издания Заборона, Салман Сайнароев участвовал в войне на Донбассе в составе добровольческого батальона имени Шейха Мансура. Он дружил с Тимуром Тумгоевым, которого Генпрокуратура экстрадировала в Россию. Он вместе с Чубаровым входит в состав переговорной группы, которая принимает участие в расследовании экстрадиции Тумгоева.

Смотрите также Защитник Украины или террорист ИГИЛ? Генпрокуратура выдала в Россию Тимура Тумгоева, это вызвало скандал

Напомним, что 22 октября полицейские Киева задержали соучастника нападения на ювелирный магазин в Шевченковском районе столицы.

12 августа на улице Щербаковская возле станции метро Нивки трое вооруженных злоумышленников ограбили ломбард, застрелив при этом его охранника 1961 года рождения.