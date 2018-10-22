22 октября 2018, понедельник

Смертельное ограбление в Киеве: суд взял под стражу подозреваемого россиянина

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Салмана Сайнароева взяли под стражу
Фото: Златы Симоненко

Салмана Сайнароева взяли под стражу

В понедельник, 22 октября, Шевченковский районный суд Киева арестовал соучастника нападения на ювелирный магазин, во время которого погиб охранник.

Как сообщили в столичной полиции, 33-летнего гражданина РФ, уроженца Республики Ингушетия взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога.

В полиции не сообщили имя задержанного. По данным СМИ, подозреваемым в разбое оказался Салман Сайнароев. Народный депутат Рефат Чубаров ходатайствовал о взятии его на поруки.

В интервью Громадському Сайнароев сообщил, что во время своего первого задержания 10 октября ему сказали, что он свидетель, имя подозреваемого по делу - Адам Нальгиев.

По данным издания Заборона, Салман Сайнароев участвовал в войне на Донбассе в составе добровольческого батальона имени Шейха Мансура. Он дружил с Тимуром Тумгоевым, которого Генпрокуратура экстрадировала в Россию. Он вместе с Чубаровым входит в состав переговорной группы, которая принимает участие в расследовании экстрадиции Тумгоева.

Смотрите также

Напомним, что 22 октября полицейские Киева задержали соучастника нападения на ювелирный магазин в Шевченковском районе столицы.

12 августа на улице Щербаковская возле станции метро Нивки трое вооруженных злоумышленников ограбили ломбард, застрелив при этом его охранника 1961 года рождения.

Журнал Новое Время №38

— Российское ГРУ становится монстром с мега-бюжетом;
— Звездный финансист отрицает новый глобальный кризис;
— Поднятые со дна корабли раскрывают тайны истории.

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове