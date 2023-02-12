Въехал в стену дома. Во Львовской области в ДТП погибли четыре человека

12 февраля, 13:01
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Смертельная авария в Жовкве (Фото:ГУ Нацполиции во Львовской области)

Смертельная авария в Жовкве (Фото:ГУ Нацполиции во Львовской области)

В воскресенье, 12 февраля, около 00:45 в Жовкве Львовской области водитель не справился с управлением и въехал в стену дома. 28-летний мужчина и трое его пассажирок погибли.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции во Львовской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля Audi Q5, 28-летний житель Самборского района, не справился с управлением. Машина выехала за пределы проезжей части и столкнулась сначала с ограждением, а затем въехала в стену дома.

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Водитель и три пассажирки, все жительницы Львовской области, погибли на месте происшествия. Полиция устанавливает личные данные погибших.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

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Проводится расследование, правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   ДТП Львовская область Смерть Жолква

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