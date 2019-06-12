Смертельное ДТП во Львовской области: адвокат Дыминского требует закрыть дело Сегодня, 21:33 Цей матеріал також доступний українською zaxid.net Фото с места ДТП zaxid.net

Адвокат львовского бизнесмена Петра Дыминского обратился в прокуратуру Львовской области с требованием закрыть уголовное дело относительно смертельного ДТП.

«Нет оснований привлечения Петра Дыминского к ответственности, в материалах дела до сих пор нет ни одного надлежащего доказательства его вины в этом ДТП. В тех материалах дела, которые я видел, не был продлен срок расследования», — рассказал в комментарии Zaxid.net адвокат Николай Лысый.

По его словам, от прокуратуры до сих пор не поступило никакого ответа. Адвокат также заявил, что не знает, где находится Петр Дыминский.

Напомним, 18 августа 2017 года в районе села Ямельня Львовской области на автодороге Львов-Краковец Mercedes Петра Дыминского врезался в Opel под управлением 31-летней женщины, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. В результате столкновения женщина погибла на месте.

Несмотря на заявления очевидцев, ответственность за аварию сразу взял на себя охранник бизнесмена. Чтобы установить, кто на самом деле управлял машиной, была проведена ДНК-экспертиза, которая установила, что за рулем был не охранник Дыминского.

Полиция обвиняет четырех человек в предоставлении заведомо ложных показаний. Дыминский, по версии следствия, является основным виновником ДТП, объявлен в розыск и сейчас находится за границей.