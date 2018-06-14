Смертельное ДТП во Львовской области: на трассе Киев-Чоп столкнулись два микроавтобуса

В результате ДТП погиб один человек, еще девять были госпитализированы

В четверг, 14 июня, на трассе Киев-Чоп близь села Дубье Бродовского района Львовской области произошло ДТП с участием двух микроавтобусов.

"Произошло лобовое столкновение двух микроавтобусов - Mercedes-Benz Sprinter, которым управлял 46-летний житель Киевской области, и Iveco, за рулем которого находился 22-летний львовянин. На момент столкновения в Iveco кроме водителя находился один пассажир, а в Mercedes - водитель и восемь пассажиров - 24-летний житель Харькова, шесть киевлян в возрасте от 21 до 28 лет и 36-летний житель города Сумы", - рассказали в Нацполиции.

В результате происшествия погиб пассажир Iveco.

"Пассажиры Mercedes получили телесные повреждения - перелом ребер, закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы, тупые травмы и другие. В больницу доставлены девять человек (водитель Iveco и восемь пассажиров Mercedes)", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Запорожье пьяный водитель врезался в микроавтобус с пассажирами.