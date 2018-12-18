Смертельное ДТП в Житомирской области: трое погибших, среди пострадавших восьмилетний ребенок Сегодня, 12:02 1091 Цей матеріал також доступний українською В ДТП погибли три человека

Утром в Житомирской области на автодороге Житомир-Могилев-Подольский произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Toyota и Opel.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, по предварительным данным, водитель Opel не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota.

В результате аварии погибли водитель и двое пассажиров автомобиля Opel. Восьмилетний ребенок, который также находился в авто, получил травмы и был госпитализирован.

Также травмы получили водитель и пассажирка автомобиля Toyota. Их доставили в лечебные учреждения Житомира.