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Смертельное ДТП в Житомирской области: трое погибших, среди пострадавших восьмилетний ребенок

Сегодня, 12:02
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В ДТП погибли три человека

Утром в Житомирской области на автодороге Житомир-Могилев-Подольский произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Toyota и Opel.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, по предварительным данным, водитель Opel не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota.

В результате аварии погибли водитель и двое пассажиров автомобиля Opel. Восьмилетний ребенок, который также находился в авто, получил травмы и был госпитализирован.

Также травмы получили водитель и пассажирка автомобиля Toyota. Их доставили в лечебные учреждения Житомира.

Теги:   Житомирская область ДТП

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