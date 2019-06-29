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В Запорожской области в результате ДТП погибли два человека, еще пятеро госпитализированы

Вчера, 17:35
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Полиция

Среди пострадавших есть несовершеннолетние

В пятницу, 28 июня, на автодороге Харьков — Симферополь водитель автомобиля Daewoo Sens выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с Toyota Avensis.

Об этом сообщает полиция Запорожской области.

В результате аварии водитель первого автомобиля 1986 года рождения и его пассажирка, женщина 1990 года рождения, погибли на месте. Девочка 2016 рождения, которая ехала в этом же транспортном средстве, госпитализирована в больницу.

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Кроме того, с телесными повреждениями в медицинское учреждение доставили водителя автомобиля Toyota Avensis, жителя города Никополь 1972 года, и его пассажиров: женщин 1976 и 1997 годов рождения, а также мужчины 1998 года рождения и несовершеннолетнюю девочку 2004 года рождения.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Продолжается досудебное расследование.

Теги:   Запорожская область Полиция ДТП

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