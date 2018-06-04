Смертельное ДТП в Запорожье: суд арестовал на 2 месяца гонщика

Авто виновника ДТП ехало со скоростью более 100 км/ч

Виновник ДТП в Запорожье, в результате которого 2 июня погибли мать с ребенком, суд арестовал на 60 дней без права залога.

Водитель автомобиля BMW 330, который сбил насмерть молодую женщину и ее 4-летнюю дочь в Запорожье, оказался гражданином Армении.

Как сообщили в областной полиции, 36-летнему иностранцу объявили о подозрении в нарушении ПДД, что привело к гибели людей (ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины).

Водителю грозит наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

Также следователи намерены открыть уголовное производство по ст.384 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное показание).

Речь идет о смертельном наезде водителя BMW 330 на Набережной в Запорожье в субботу, 2 июня, на маму и ее дочку, которые шли по тротуару. Водитель двигался на скорости свыше 100 км/ч. Оба пешехода погибли.

Полиция считает, что водитель участвовал в уличных гонках с другим автомобилем, который покинул место происшествия.

Водитель BMW также пытался покинуть место преступления, но был задержан.

Погибшая женщина была сотрудницей Запорожской областной госадминистрации.