Смертельное ДТП в Запорожье: суд арестовал на 2 месяца гонщика

Виновник ДТП в Запорожье, в результате которого 2 июня погибли мать с ребенком, суд арестовал на 60 дней без права залога.
Водитель автомобиля BMW 330, который сбил насмерть молодую женщину и ее 4-летнюю дочь в Запорожье, оказался гражданином Армении.
Как сообщили в областной полиции, 36-летнему иностранцу объявили о подозрении в нарушении ПДД, что привело к гибели людей (ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины).
Водителю грозит наказание в виде лишения свободы до 10 лет.
Также следователи намерены открыть уголовное производство по ст.384 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное показание).
Речь идет о смертельном наезде водителя BMW 330 на Набережной в Запорожье в субботу, 2 июня, на маму и ее дочку, которые шли по тротуару. Водитель двигался на скорости свыше 100 км/ч. Оба пешехода погибли.
Полиция считает, что водитель участвовал в уличных гонках с другим автомобилем, который покинул место происшествия.
Водитель BMW также пытался покинуть место преступления, но был задержан.
Погибшая женщина была сотрудницей Запорожской областной госадминистрации.
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