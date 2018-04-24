Смертельное ДТП в Кривом Роге: появилось видео момента аварии

Момент столкновения автомобиля Mazda и маршрутки в Кривом Роге

Опубликовано видео, на котором зафиксирован момент аварии в Кривом Роге, жертвами которой стали девять человек.

Видео обнародовало местное издание Первый криворожский.

На зафиксированном камерами наблюдения видео видно, что Mazda двигается без особых преувеличений скорости движения по городу. Скорость автобуса и маршрутки определить несколько сложнее.

Также виден мигающий светофор. Момент столкновения транспортных средств видно издалека.

Утром 17 апреля в Кривом Роге столкнулись маршрутка и автомобиль Mazda. Удар был такой силы, что маршрутку отбросило под колеса автобуса. Всего в результате столкновения погибли девять человек, в основном – пассажиры маршрутки.

Смотрите также

18 апреля водителю Mazda объявили о подозрении в нарушении ПДД. Его оперативно задержали, в дальнейшем он заявил о проблемах со здоровьем.

20 апреля водителя автомобиля Mazda взяли под стражу до 13 июня без возможности выхода под залог.

Позже в Кабмине пообещали рассмотреть вопрос отмены желтого сигнала светофора.