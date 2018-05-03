Смертельное ДТП в Кривом Роге: подозреваемого перевели из больницы в СИЗО

В тройном ДТП погибли 11 человек

Подозреваемого в смертельном ДТП в Кривом Роге с участием маршрутки перевели из больницы в СИЗО.

Об этом сообщили в местной полиции, пишет Радио Свобода.

Отмечается, что подозреваемый находился в больнице под наблюдением конвоя. Ему стало легче, и медики разрешили перевести его в следственный изолятор.

По решению суда он будет находиться под стражей в течение двух месяцев.

Напомним, ДТП с участием легкового автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса, который перевозил работников металлургического завода ArcelorMittal, произошла 17 апреля в 5:53.

По последним данным, жертвами аварии стали 11 человек.