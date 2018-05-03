Смертельное ДТП в Кривом Роге: подозреваемого перевели из больницы в СИЗО

Подозреваемого в смертельном ДТП в Кривом Роге с участием маршрутки перевели из больницы в СИЗО.
Об этом сообщили в местной полиции, пишет Радио Свобода.
Отмечается, что подозреваемый находился в больнице под наблюдением конвоя. Ему стало легче, и медики разрешили перевести его в следственный изолятор.
По решению суда он будет находиться под стражей в течение двух месяцев.
Напомним, ДТП с участием легкового автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса, который перевозил работников металлургического завода ArcelorMittal, произошла 17 апреля в 5:53.
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По последним данным, жертвами аварии стали 11 человек.
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