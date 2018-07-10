10 июля 2018, вторник

Смертельное ДТП в Киевской области: один человек погиб, еще пятеро пострадали

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Водитель Ford выехал на полосу встречного движения

Водитель Ford выехал на полосу встречного движения

На трассе Киев - Знаменка вблизи села Росава Мироновского района Киевской области произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского микроавтобуса.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, в результате аварии погиб один человек, еще пятеро получили травмы.

"55-летний киевлянин - водитель автомобиля Ford Fusion не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz Vito", - говорится в сообщении.

Водитель Ford от полученных в аварии травм скончался на месте.

"30-летний водитель Mercedes из Кропивницкого и его четверо пассажиров, 33 - 67 лет, получили телесные повреждения разной степени тяжести и госпитализированы в Мироновскую ЦРБ", - добавили в ведомстве.

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