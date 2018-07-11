Смертельное ДТП в Киеве: женщина бросилась под колеса Hyundai

Рядом с местом ДТП пешеходных переходов нет

На Саперно-Слободской в Киеве в среду, 11 июля, произошло смертельное ДТП.

Как сообщает Информатор, водитель автомобиля Hyundai Accent сбил на смерть женщину, которая, по его словам, буквально бросилась ему под колеса.

"Я сначала подумал, что она с моста спрыгнула (на улице Бойчука - ред)", - рассказал он.

При этом удар был такой силы, что автомобиль получил сильные повреждения, а части одежды погибшей застряли в искореженном металле.

Также отмечается, что рядом с местом ДТП нет наземных или подземных пешеходных переходов.