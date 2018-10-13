13 октября 2018, суббота

Смертельное ДТП в Киеве: возле Sky Mall автомобиль на высокой скорости вылетел с дороги и врезался в столб

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В результате ДТП погибли две девушки
Фото: Информатор

В результате ДТП погибли две девушки

В Киеве на проспекте Ватутина произошло крупное смертельное ДТП, в результате которого, по предварительным данным, погибли два человека, пятеро были госпитализированы.

Как сообщает Информатор, столкнулись автомобили Seat Leon и Kia Carens. 

По предварительной информации, оба автомобиля ехали в сторону Троещины. Kia совершал поворот на заправку ОККО, а в этот момент Seat врезался в него. От удара Seat врезался в столб. 

По словам очевидцев, Seat ехал с очень большой скоростью.

В результате столкновения пять человек госпитализировали: четверо мужчин из Leon, один из них в тяжелом состоянии, его из автомобиля вырезали спасатели. Кроме этого, пострадала девушка-водитель Kia.

Две девушки из Seat погибли.

На месте работали сотрудники патрульной полиции, медики и спасатели. Из-за аварии движение по Северному мосту в сторону Троещины сильно затруднено.

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