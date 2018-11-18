Смертельное ДТП в Киеве: водитель Kia врезался в электрический столб и погиб на месте

В ночь на 18 ноября на проспекте Победы в Киеве водитель Kia Ceed на высокой скорости вылетел на обочину и врезался в электрический столб.
Об этом сообщает Информатор.
Сотрудники полиции заявили, что автомобиль двигался со скоростью 100 км/час. Водитель не справился с управлением, в результате чего, машина снесла деревья, въехала в электрический столб и ударилась об ограждение подземного перехода.
От полученных травм 28-летний водитель умер. На место приехали полиция и карета скорой помощи. Медики констатировали смерть. В салоне авто больше никто не находился.
Полиции о происшествии сообщили очевидцы, но по прибытию на место ДТП, свидетелей там не оказалось. На месте работала следственно-оперативная группа. Детали происшествия установит следствие.
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