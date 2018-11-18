18 ноября 2018, воскресенье

Смертельное ДТП в Киеве: водитель Kia врезался в электрический столб и погиб на месте

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Водитель не справился с управлением, вылетел на обочину и въехал в электрический столб
Автор: Информатор

Водитель не справился с управлением, вылетел на обочину и въехал в электрический столб

В ночь на 18 ноября на проспекте Победы в Киеве водитель Kia Ceed на высокой скорости вылетел на обочину и врезался в электрический столб.

Об этом сообщает Информатор.

Сотрудники полиции заявили, что автомобиль двигался со скоростью 100 км/час. Водитель не справился с управлением, в результате чего, машина снесла деревья, въехала в электрический столб и ударилась об ограждение подземного перехода.

От полученных травм 28-летний водитель умер. На место приехали полиция и карета скорой помощи. Медики констатировали смерть. В салоне авто больше никто не находился.

Полиции о происшествии сообщили очевидцы, но по прибытию на  место ДТП, свидетелей там не оказалось. На месте работала следственно-оперативная группа. Детали происшествия установит следствие.

 

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