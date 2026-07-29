Смертельное ДТП на Соломенке в Киеве: водителю такси продлили содержание под стражей

Суд продлил меру пресечения Павлу Плешивцеву — водителю, подозреваемому в совершении смертельного ДТП в Соломенском районе Киева 5 июня, в результате которого погибли четыре человека. Об этом в среду, 29 июля, сообщает Суспільне из зала суда.

Плешивцеву продлили срок содержания под стражей до 5 сентября. Из-за пребывания в больнице он участвовал в заседании онлайн.

Как пишет hromadske, в зале судебного заседания собралась семья 12-летнего Григория Глушича — одного из погибших пешеходов. Родственники мальчика расставили вдоль столов его портреты.

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8 июня Шевченковский районный суд Киева избрал Плешивцеву меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

ДТП на Чоколовском бульваре в Киеве 5 июня — главное

5 июня 49-летний житель Херсонской области Павел Плешивцев, управляя автомобилем Mercedes, на высокой скорости въехал в подземный пешеходный переход на Чоколовском бульваре в Соломенском районе столицы. В результате аварии погибли четыре человека, среди них — 12-летний ребенок и двое сотрудников правоохранительных органов.

6 июня полиция сообщила о задержании водителя, который после ДТП находился в больнице. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286 УК Украины, предусматривающей до десяти лет лишения свободы.

В Офисе генпрокурора сообщили, что мужчина ранее уже неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скорости. Он также фигурировал в четырех ДТП, два из которых произошли в 2026 году.