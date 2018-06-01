01 июня 2018, пятница

Смертельное ДТП в Хмельницком: чиновникам запретили брать служебные авто для личных нужд

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В ДТП погибли два человека

В ДТП погибли два человека

В Хмельницком госслужащим запретили пользоваться служебными авто в личных целях.

Соответствующее распоряжение подписал мэр города Александр Симчишин после смертельного ДТП с участием местного чиновника.

Отмечается, что руководителям исполнительных органов, на балансе которых есть служебные авто, а в штатном расписании которых предусмотрена должность водителя, запрещено самостоятельно управлять машиной.

Кроме того, выезд на линию служебных автомобилей будет разрешен не ранее 8:00 только после обязательного прохождения предрейсового медицинского осмотра водителей и предрейсового технического осмотра транспортных средств.

Напомним, 30 мая 38-летний сотрудник мэрии Хмельницкого спровоцировал ДТП на въезде в город. В результате столкновения погибли двое пассажиров легкового авто.  Еще одна женщина и трое детей получили ранения.

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