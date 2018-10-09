09 октября 2018, вторник

Смертельное ДТП в Харькове: Зайцева и Дронов попросили провести повторные экспертизы

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Елена Зайцева
Фото: NewsRoom

Елена Зайцева

Адвокаты фигурантов дела о смертельном ДТП в центре Харькова Елены Зайцевой и Геннадия Дронова подали ходатайство о проведении повторных экспертиз.

Об этом Укринформу рассказали в пресс-службе Киевского районного суда Харькова.

В частности, адвокат водителя Volkswagen Touareg Дронова считает, что скорость движения Lexus на границе перекрестка, где произошла авария, официально не установлена.

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В то же время адвокат водителя Lexus Зайцевой просит проверить все видео патрульных - не только с места ДТП.

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Суд принял к сведению ходатайства адвокатов о проведении повторных экспертиз и назначил следующее заседание на 16 октября.

Напомним, что 18 октября 2017 года на улице Сумской в центре Харькова внедорожник Lexus отбросило в толпу пешеходов после столкновения с Volkswagen. В результате аварии погибли шесть человек.

Полиция задержала 20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, и водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова. 

Фигурантка дела Елена Зайцева рассказала свою версию случившегося. По ее словам, она ехала на желтый сигнал светофора и не успевала затормозить, когда начал двигаться Volkswagen Touareg.

Геннадий Дронов заявил, что в момент ДТП двигался на зеленый сигнал светофора со скоростью 40 км/час.

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