Смертельное ДТП в Харькове: врача, искавшего опиаты в крови Зайцевой, не нашли

Врача-нарколога, обследовавшего фигурантку дела о смертельном ДТП в Харькове Елену Зайцеву на предмет наличия опиатов, до сих пор не нашли.
Об этом рассказали в суде, передает Укринформ.
"Прокурор Игорь Омельченко передал суду три рапорта полицейских, которые участвовали в поиске врача-нарколога Елены Федирко, которая первой после ДТП обследовала фигурантку Зайцеву на предмет наличия опиатов, о том, что ее местонахождение не найдено", - сказали в суде.
Судья не сообщил точных сроков поиска врача.
"Сведения о том, что она выехала на неподконтрольную территорию официально не подтверждены", - говорится в сообщении.
Напомним, что 18 октября 2017 года на улице Сумской в центре Харькова внедорожник Lexus отбросило в толпу пешеходов после столкновения с Volkswagen. В результате аварии погибли шесть человек.
Полиция задержала 20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, и водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова.
Фигурантка дела Елена Зайцева рассказала свою версию случившегося. По ее словам, она ехала на желтый сигнал светофора и не успевала затормозить, когда начал двигаться Volkswagen Touareg.
Геннадий Дронов заявил, что в момент ДТП двигался на зеленый сигнал светофора со скоростью 40 км/час.
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