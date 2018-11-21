Смертельное ДТП в Харькове: врача, искавшего опиаты в крови Зайцевой, не нашли

Елена Зайцева попросила прощения у потерпевших и сказала, что никогда не сядет за руль

Врача-нарколога, обследовавшего фигурантку дела о смертельном ДТП в Харькове Елену Зайцеву на предмет наличия опиатов, до сих пор не нашли.

Об этом рассказали в суде, передает Укринформ.

"Прокурор Игорь Омельченко передал суду три рапорта полицейских, которые участвовали в поиске врача-нарколога Елены Федирко, которая первой после ДТП обследовала фигурантку Зайцеву на предмет наличия опиатов, о том, что ее местонахождение не найдено", - сказали в суде.

Судья не сообщил точных сроков поиска врача.

"Сведения о том, что она выехала на неподконтрольную территорию официально не подтверждены", - говорится в сообщении.

Напомним, что 18 октября 2017 года на улице Сумской в центре Харькова внедорожник Lexus отбросило в толпу пешеходов после столкновения с Volkswagen. В результате аварии погибли шесть человек.

Полиция задержала 20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, и водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова.

Фигурантка дела Елена Зайцева рассказала свою версию случившегося. По ее словам, она ехала на желтый сигнал светофора и не успевала затормозить, когда начал двигаться Volkswagen Touareg.

Геннадий Дронов заявил, что в момент ДТП двигался на зеленый сигнал светофора со скоростью 40 км/час.