Смертельное ДТП в Харькове: водитель Volkswagen отказался давать показания

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Геннадий Дронов даст показания после допроса всех свидетелей
Фото: NewsRoom

Геннадий Дронов даст показания после допроса всех свидетелей

Фигурант дела о резонансной аварии в центре Харькова с шестью погибшими Геннадий Дронов отказался давать показания во время заседания Киевского районного суда в понедельник, 12 марта.

"Хочу принести свои соболезнования. Хочется выслушать полностью свидетелей. Ссылаюсь на статью 63 Конституции Украины", - цитирует NewsRoom заявление Дронова.

Согласно статье 63 Конституции Украины, лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников, круг которых определяется законом. 

В суде по делу о смертельном ДТП объявлен перерыв до 21 марта.

Напомним, что вторая фигурантка дела Елена Зайцева рассказала свою версию случившегося. По ее словам, она ехала на желтый сигнал светофора и не успевала затормозить, когда начал двигаться Volkswagen Touareg, за рулем которого находился Геннадий Дронов.

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18 октября 2017 года на улице Сумской в центре Харькова внедорожник Lexus отбросило в толпу пешеходов после столкновения с Volkswagen. В результате аварии погибли шесть человек.

Полиция задержала 20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, и водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова. 

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