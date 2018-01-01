Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Анастасия Леухина
Какие люди приведут Украину к успеху
Андрей Смирнов
Порошенко хочет ответить русским
Андрей Синявский
Почему Модрич обошел Роналду и Месси
Аркадий Бабченко
Через семь минут вы скажете все

Смертельное ДТП в Харькове: у Зайцевой в крови снова будут искать наркотики

Сегодня, 18:49
1431
Цей матеріал також доступний українською

Елена Зайцева ранее заявила, что больше никогда не сядет за руль

Фото: NewsRoom

В отношении фигурантки масштабного ДТП в центре Харькова Елены Зайцевой снова проведут экспертизу.

Соответственное решение принял судья Виктор Попрас, сообщает МедиаПорт.

"...Удовлетворить частично. Назначить дополнительную судебно-медицинскую экспертизу, проведение которой поручить экспертам Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз Управления охраны здоровья Харьковской областной государственной администрации. На рассмотрение экспертов поставить вопрос, находилась ли Зайцева [...] 18.10.17 [...] под действием употребления наркотических или других одурманивающих средств [...]", — заявил судья. 

Экспертизу должны провести до 10 декабря.

Следующее заседание назначено на 11 декабря. 

Можете не снимать. На суде представили видео, на котором зафиксирована Зайцева в первые минуты после ДТП

Напомним, что 18 октября 2017 года на улице Сумской в центре Харькова внедорожник Lexus отбросило в толпу пешеходов после столкновения с Volkswagen. В результате аварии погибли шесть человек.

Полиция задержала 20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, и водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова. 

Фигурантка дела Елена Зайцева рассказала свою версию случившегося. По ее словам, она ехала на желтый сигнал светофора и не успевала затормозить, когда начал двигаться Volkswagen Touareg.

Геннадий Дронов заявил, что в момент ДТП двигался на зеленый сигнал светофора со скоростью 40 км/час.

[gallery]

Смертельное ДТП в Харькове: Зайцева признала свою вину

[/gallery]

Теги:   Елена Зайцева Харьков ДТП

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Украина/События

Сегодня, 19:11

article_img
Масштабные аварии теплосетей в Киеве: более 1000 домов остались без тепла и горячей воды

ТОП-3 мнений

Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Операция "Трампнаш" завершилась. Что дальше?
5129
Святослав Вакарчук - фото
Святослав Вакарчук
О настоящих переменах, псевдоморали и политической культуре
2458
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Российский шпион? Трамп попал в ловушку
2425
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
19843
Андрей Зубов - фото
Андрей Зубов
Керченская развилка
14486
Тарас Березовец - фото
Тарас Березовец
Как Трамп высек Путина
13513
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
28869
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25043
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
19843

Читайте также

Бокс

Сегодня, 19:50

article_img
BBC номинировала Усика на звание зарубежного спортсмена года
Страны

Сегодня, 19:19

article_img
Назван самый комфортный европейский город для людей с ограниченными возможностями
Страны

Сегодня, 18:20

article_img
В Тбилиси нашли мертвым соратника Саакашвили и Жвании — СМИ