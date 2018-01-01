Смертельное ДТП в Харькове: у Зайцевой в крови снова будут искать наркотики Сегодня, 18:49 1431 Цей матеріал також доступний українською Елена Зайцева ранее заявила, что больше никогда не сядет за руль Фото: NewsRoom

В отношении фигурантки масштабного ДТП в центре Харькова Елены Зайцевой снова проведут экспертизу.

Соответственное решение принял судья Виктор Попрас, сообщает МедиаПорт.

"...Удовлетворить частично. Назначить дополнительную судебно-медицинскую экспертизу, проведение которой поручить экспертам Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз Управления охраны здоровья Харьковской областной государственной администрации. На рассмотрение экспертов поставить вопрос, находилась ли Зайцева [...] 18.10.17 [...] под действием употребления наркотических или других одурманивающих средств [...]", — заявил судья.

Экспертизу должны провести до 10 декабря.

Следующее заседание назначено на 11 декабря.

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Напомним, что 18 октября 2017 года на улице Сумской в центре Харькова внедорожник Lexus отбросило в толпу пешеходов после столкновения с Volkswagen. В результате аварии погибли шесть человек.

Полиция задержала 20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, и водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова.

Фигурантка дела Елена Зайцева рассказала свою версию случившегося. По ее словам, она ехала на желтый сигнал светофора и не успевала затормозить, когда начал двигаться Volkswagen Touareg.

Геннадий Дронов заявил, что в момент ДТП двигался на зеленый сигнал светофора со скоростью 40 км/час.

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Смертельное ДТП в Харькове: Зайцева признала свою вину

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