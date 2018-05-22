Смертельное ДТП в Харькове: у Зайцевой были суженные зрачки и нечеткая речь

В деле о резонансном ДТП в Харькове экспертиза подтвердила факт наличия в организме водителя Lexus Елены Зайцевой опиатов, их точное происхождение установить не удалось.

Об этом сообщили во время заседания Киевского районного суда Харькова, передает NewsRoom.

В выводах экспертизы указано, что кодеиносодержащие вещества могли попасть в организм Зайцевой после употребления медицинских препаратов.

"У нее наблюдалось ускоренное дыхание, суженные зрачки, нечеткое произношение слов. Кроме того, глаза медленно реагировали на свет, а движения были приторможены", - говорится в документе.

По данным следствия, до смертельного ДТП Зайцеву дважды привлекали к административной ответственности по статье 122 КУоАП ("превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал регулирования и нарушение других правил дорожного движения").

Напомним, что 18 октября 2017 года на улице Сумской в центре Харькова внедорожник Lexus отбросило в толпу пешеходов после столкновения с Volkswagen. В результате аварии погибли шесть человек.

Полиция задержала 20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, и водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова.

Фигурантка дела Елена Зайцева рассказала свою версию случившегося. По ее словам, она ехала на желтый сигнал светофора и не успевала затормозить, когда начал двигаться Volkswagen Touareg.

Геннадий Дронов отказался давать показания.