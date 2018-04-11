Смертельное ДТП в Харькове: свидетель рассказала о возможном участнике уличных гонок

Свидетель смертельного ДТП в центре Харькова Таисия Помазан рассказала об автомобиле, который, предположительно, мог участвовать в гонках с водителем Lexus Еленой Зайцевой, которая после столкновения с Volkswagen Touareg влетела в толпу пешеходов.

Об этом она заявила 11 апреля во время допроса в Киевском районном суде Харькова, сообщает NewsRoom.

По словам свидетеля, красный автомобиль Mazda, который двигался в попутном направлении с Lexus, уехал с места ДТП сразу после случившегося. Она рассказала, что увидела автомобиль после того, как вышла из переулка Мечникова. Момент столкновения и на какой сигнал светофора двигались авто она не видела.

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"За рулем машины был высокий парень в кожаной куртке, худой, со светлыми волосами. Он вышел из авто, посмотрел на Touareg, увидел, что люди лежат, и уехал", - рассказала Помазан.

Сразу после ДТП появилась версия об уличных гонках с участием Зайцевой. В Сети было опубликовано видео, на котором видно автомобиль красного цвета. Позже в полиции сообщили, что информация об участии Зайцевой в уличных гонках не подтвердилась.

Напомним, что 18 октября 2017 года на улице Сумской в центре Харькова внедорожник Lexus отбросило в толпу пешеходов после столкновения с Volkswagen. В результате аварии погибли шесть человек.

Полиция задержала 20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, и водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова.

Фигурантка дела Елена Зайцева рассказала свою версию случившегося. По ее словам, она ехала на желтый сигнал светофора и не успевала затормозить, когда начал двигаться Volkswagen Touareg.

Геннадий Дронов отказался давать показания.