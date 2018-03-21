Смертельное ДТП в Харькове: Свидетель рассказал, как водитель Volkswagen не заметил несущийся Lexus

Свидетель по делу смертельного ДТП в центре Харькова Роман Пятелин заявил, что водитель Lexus Елена Зайцева пыталась на большой скорости проскочить перед Volkswagen Touareg Геннадия Дронова.

Об этом он сообщил во время допроса в Киевском районном суде Харькова в среду, 21 марта, передает NewsRоom.

Роман Пятелин - сотрудник полиции, который остановился перед перекрестком позади машины Геннадия Дронова.

"[Когда] Touareg выехал на перекресток, я обратил внимание, что со стороны Детского мира несется другой автомобиль. Он ехал с большой скоростью. Когда выехал на перекресток - начал ускоряться. Volkswagen тоже начал ускоряться. Прямо передо мной произошло столкновение, Touareg въехал в дверь Lexus", - сообщил он.

По словам свидетеля, Дронову ничто не закрывало обзор, следовательно, он должен был видеть ускоряющийся Lexus.

Пятелин рассказал, что в ходе следственного эксперимента была установлена скорость Lexus - 90 км/ч. Сам он затруднился назвать точную скорость Lexus.

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В деле объявлен перерыв до 2 апреля в связи с тем, что другие свидетели не явились.

Напомним, что фигурантка дела Елена Зайцева рассказала свою версию случившегося. По ее словам, она ехала на желтый сигнал светофора и не успевала затормозить, когда начал двигаться Volkswagen Touareg, за рулем которого находился Геннадий Дронов.

Геннадий Дронов отказался давать показания.

18 октября 2017 года на улице Сумской в центре Харькова внедорожник Lexus отбросило в толпу пешеходов после столкновения с Volkswagen. В результате аварии погибли шесть человек.

Полиция задержала 20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, и водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова.