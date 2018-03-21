Смертельное ДТП в Харькове: Свидетель рассказал, как водитель Volkswagen не заметил несущийся Lexus

Свидетель по делу смертельного ДТП в центре Харькова Роман Пятелин заявил, что водитель Lexus Елена Зайцева пыталась на большой скорости проскочить перед Volkswagen Touareg Геннадия Дронова.
Об этом он сообщил во время допроса в Киевском районном суде Харькова в среду, 21 марта, передает NewsRоom.
Роман Пятелин - сотрудник полиции, который остановился перед перекрестком позади машины Геннадия Дронова.
"[Когда] Touareg выехал на перекресток, я обратил внимание, что со стороны Детского мира несется другой автомобиль. Он ехал с большой скоростью. Когда выехал на перекресток - начал ускоряться. Volkswagen тоже начал ускоряться. Прямо передо мной произошло столкновение, Touareg въехал в дверь Lexus", - сообщил он.
По словам свидетеля, Дронову ничто не закрывало обзор, следовательно, он должен был видеть ускоряющийся Lexus.
Пятелин рассказал, что в ходе следственного эксперимента была установлена скорость Lexus - 90 км/ч. Сам он затруднился назвать точную скорость Lexus.
Смотрите также
В деле объявлен перерыв до 2 апреля в связи с тем, что другие свидетели не явились.
Напомним, что фигурантка дела Елена Зайцева рассказала свою версию случившегося. По ее словам, она ехала на желтый сигнал светофора и не успевала затормозить, когда начал двигаться Volkswagen Touareg, за рулем которого находился Геннадий Дронов.
Геннадий Дронов отказался давать показания.
18 октября 2017 года на улице Сумской в центре Харькова внедорожник Lexus отбросило в толпу пешеходов после столкновения с Volkswagen. В результате аварии погибли шесть человек.
Полиция задержала 20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, и водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова.
Комментарии
Правила комментирования