Смертельное ДТП в Харькове: суд заслушал последних свидетелей

Свидетель подтвердил, что Зайцева ехала со скоростью не менее 100 км/ч

Суд завершил допрос свидетелей по делу о резонансном ДТП с семью погибшими в центре Харькова.

Во вторник показания дали двое свидетелей: Жан Минасян и 17-летний Алексей Шапошников. Об этом сообщает Громадське радіо.

Шапошников заявил в суде, что Зайцева, по его оценкам, ехала не менее 100 км/ч и точно не на зеленый сигнал светофора. В отношении Дронова парень утверждает, что водитель медленно начал движение, но на какой сигнал светофора, он не сообщил. Кроме этого, Алексей вспоминает, что когда произошла авария, машина Елены Зайцевой перевернулась на правый бок. Он был одним из тех, кто перевернул авто и достал из него Зайцеву с подругой.

Допрос Минасяна продолжался около десяти минут. Он рассказал, что был на другой стороне Сумской улице, услышал справа от себя звуковой сигнал одного из авто.

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18 октября на улице Сумской в центре Харькова внедорожник Lexus отбросило в толпу пешеходов после столкновения с Volkswagen. В результате аварии погибли шесть человек. Впоследствии в больнице скончалась еще одна женщина.

На месте ДТП задержали 20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus. 20 октября Киевский районный суд Харькова арестовал Елену Зайцеву на два месяца без права внесения залога.

8 ноября Киевский районный суд Харькова арестовал на два месяца Геннадия Дронова - водителя автомобиля, с которым столкнулась машина Зайцевой. Сначала он проходил по делу как свидетель, но позже суд отказался признавать его потерпевшим, а потом переквалифицировал в подозреваемого.

27 февраля Зайцевой и Дронову зачитали обвинительный акт.