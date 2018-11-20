Смертельное ДТП в Харькове: суд отклонил ходатайство об отводе экспертов

На заседании во вторник, 20 ноября, Киевский районный суд Харькова в деле о резонансном ДТП с шестью погибшими отклонил заявление об отводе экспертов, которые проводили дополнительную техническую экспертизу.

Как передает KHARKIV Today, адвокат фигуранта дела Геннадия Дронова требовал отвода экспертов Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз им.Бокариуса из-за "недостоверности" результатов повторной экспертизы, проведенной в конце октября.

Эксперты назвали заявленные претензии в свой адрес необоснованными. По словам эксперта Виталия Варлахова, действия Дронова в момент ДТП не соответствовали требованиям дорожного движения.

Напомним, что согласно результатам повторной экспертизы, до начала движения автомобиль Геннадия Дронова остановился за линией светофора, передняя часть иномарки находилась на перекрестке.

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18 октября 2017 года на улице Сумской в центре Харькова внедорожник Lexus отбросило в толпу пешеходов после столкновения с Volkswagen. В результате аварии погибли шесть человек.

Полиция задержала 20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, и водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова.

Фигурантка дела Елена Зайцева рассказала свою версию случившегося. По ее словам, она ехала на желтый сигнал светофора и не успевала затормозить, когда начал двигаться Volkswagen Touareg.

Геннадий Дронов заявил, что в момент ДТП двигался на зеленый сигнал светофора со скоростью 40 км/час.