Смертельное ДТП в Харькове: суд отказал супругу погибшей в компенсации

Киевский районный суд Харькова отказал супругу Натальи Умаевой, погибшей в результате резонансного ДТП на Сумской, в праве требовать компенсацию.

Судья Виктор Попрас аргументировал отказ нарушением срока подачи гражданского иска о выплате денежной компенсации, передает NewsRoom.

Ходатайство от вдовца поступило 12 сентября. Однако все стороны процесса отметили, что делать это нужно было еще во время досудебного следствия.

Напомним, что 18 октября 2017 года на улице Сумской в центре Харькова внедорожник Lexus отбросило в толпу пешеходов после столкновения с Volkswagen. В результате аварии погибли шесть человек.

Полиция задержала 20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, и водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова.

Фигурантка дела Елена Зайцева рассказала свою версию случившегося. По ее словам, она ехала на желтый сигнал светофора и не успевала затормозить, когда начал двигаться Volkswagen Touareg.

Геннадий Дронов отказался давать показания.