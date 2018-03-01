Смертельное ДТП в Харькове с участием Зайцевой: потерпевших допросили в суде

Суд по делу смертельного ДТП на улице Сумской в Харькове допросил потерпевших.

Как сообщает NewsRoom, первой допросили Анну Комар. Допрос проходил по видеосвязи, девушка находилась в районном суде Кременчуга.

Она заявила, что не брала денег от семьи виновницы ДТП Елены Зайцевой, хотя адвокат утверждает, что мама обвиняемой положила 50 тысяч на счет больницы, а потом отправила эти деньги на личную карту Комар.

Другая пострадавшая Оксана Нестеренко рассказала, что взяла деньги от семьи Зайцевой, потому что не знала, от кого они поступили. Она также заявила, что семья обвиняемой не помогала ей в процессе лечения.

На допросе присутствовала и Жанна Власенко, которая была беременна в момент аварии. Она также сообщила, что взяла компенсацию от семьи Зайцевой.

"Сначала отказывалась от помощи, но потом поменялись обстоятельства, ни один врач не мог мне сказать, что все будет хорошо, поэтому мы взяли деньги", - пояснила она свое решение.

Напомним, 18 октября на улице Сумской в центре Харькова внедорожник Lexus отбросило в толпу пешеходов после столкновения с Volkswagen. В результате аварии погибли шесть человек.

На месте ДТП задержали 20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus. 20 октября Киевский районный суд Харькова арестовал Елену Зайцеву на два месяца без права внесения залога.

8 ноября Киевский районный суд Харькова арестовал на два месяца Геннадия Дронова. Сначала он проходил по делу как свидетель, но позже суд отказался признавать его потерпевшим, а потом переквалифицировал в подозреваемого.

27 февраля Зайцевой и Дронову зачитали обвинительный акт.