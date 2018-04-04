Смертельное ДТП в Харькове: патрульные рассказали о первых реакциях Зайцевой и Дронова

В среду, 4 апреля, в Киевском районном суде Харькова состоялся допрос сотрудников патрульной полиции по делу о смертельном ДТП в центре города, в котором погибли шесть человек.

Патрульный Александр Шевчук сообщил, что после столкновения водитель Lexus Елена Зайцева плакала и жаловалась на порезанный палец, передает NewsRoom.

"Общался с Зайцевой около двух минут. Она сказала, что порезала палец, и я пошел посмотреть, есть ли у нас бинт. После случившегося водитель дрожала и была в слезах", - рассказал свидетель.

По его словам, у Зайцевой не было признаков алкогольного опьянения. Он добавил, что не проверял реакцию ее зрачков на свет, но явных нарушений речи у девушки было.

Сотрудник патрульной полиции Артем Чуприна рассказал, что на месте ДТП занимался водителем Volkswagen Touareg Геннадием Дроновым. Нагрудная камера у него не работала из-за севшей батареи.

"Мы спросили, кто был водителем, вышел Дронов (возможно, с водительской стороны), передал документы моему напарнику. Забрали документы, дальше занимались охраной места происшествия. В автомобиле была какая-то женщина, она не выходила к нам", - сообщил он.

Другой полицейский Дмитрий Яненко рассказал, что водитель Volkswagen отказался от медицинской помощи, но не исключил, что она понадобится ему позже. По его словам, у Дронова также не было явных признаков опьянения.

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Напомним, что 18 октября 2017 года на улице Сумской в центре Харькова внедорожник Lexus отбросило в толпу пешеходов после столкновения с Volkswagen. В результате аварии погибли шесть человек.

Полиция задержала 20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, и водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова.

Фигурантка дела Елена Зайцева рассказала свою версию случившегося. По ее словам, она ехала на желтый сигнал светофора и не успевала затормозить, когда начал двигаться Volkswagen Touareg.

Геннадий Дронов отказался давать показания.