Смертельное ДТП в Харькове: пассажирка Lexus отказалась от претензий к Зайцевой

Ранее Зайцева заявила, что больше никогда не сядет за руль

Марина Ковалева, пассажир Lexus, сбившего людей в центре Харькова, отказалась от своих претензий к Елене Зайцевой.

Об этом сообщил адвокат подсудимой Евгений Мельниченко, передают Факты.

Правозащитник попросил приобщить заявление девушки к материалам уголовного дела.

Судья добавил, что подлинность автографа Ковалевой должны были проверить работники канцелярии суда.

"Когда документ поступит из канцелярии судье, суд сообщит об этом участникам процесса", — заявил судья.

Следующее заседание назначено на 26 ноября.

Напомним, что 18 октября 2017 года на улице Сумской в центре Харькова внедорожник Lexus отбросило в толпу пешеходов после столкновения с Volkswagen. В результате аварии погибли шесть человек.

Полиция задержала 20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, и водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова.

Фигурантка дела Елена Зайцева рассказала свою версию случившегося. По ее словам, она ехала на желтый сигнал светофора и не успевала затормозить, когда начал двигаться Volkswagen Touareg.

Геннадий Дронов заявил, что в момент ДТП двигался на зеленый сигнал светофора со скоростью 40 км/час.