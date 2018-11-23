Смертельное ДТП в Харькове: пассажирка Lexus отказалась от претензий к Зайцевой

Марина Ковалева, пассажир Lexus, сбившего людей в центре Харькова, отказалась от своих претензий к Елене Зайцевой.
Об этом сообщил адвокат подсудимой Евгений Мельниченко, передают Факты.
Правозащитник попросил приобщить заявление девушки к материалам уголовного дела.
Судья добавил, что подлинность автографа Ковалевой должны были проверить работники канцелярии суда.
"Когда документ поступит из канцелярии судье, суд сообщит об этом участникам процесса", — заявил судья.
Следующее заседание назначено на 26 ноября.
Напомним, что 18 октября 2017 года на улице Сумской в центре Харькова внедорожник Lexus отбросило в толпу пешеходов после столкновения с Volkswagen. В результате аварии погибли шесть человек.
Полиция задержала 20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, и водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова.
Фигурантка дела Елена Зайцева рассказала свою версию случившегося. По ее словам, она ехала на желтый сигнал светофора и не успевала затормозить, когда начал двигаться Volkswagen Touareg.
Геннадий Дронов заявил, что в момент ДТП двигался на зеленый сигнал светофора со скоростью 40 км/час.
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