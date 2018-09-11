11 сентября 2018, вторник

Смертельное ДТП в Харькове: нарколог Зайцевой выехала на неподконтрольную территорию

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Елена Зайцева и Геннадий Дронов
Фото: NewsRoom

Елена Зайцева и Геннадий Дронов

Врач-нарколог Елена Федирко, которая является важным свидетелем в резонансном деле о смертельном ДТП в Харькове, выехала на неподконтрольную Украине территорию.

Об этом заявил судья Киевского районного суда Харькова Виктор Попрас, передает NewsRoom.

Согласно отчету полицейских, 6 сентября по месту проживания Федирко неизвестная женщина заявила, что нарколог уехала на неподконтрольную территорию. После чего она закрыла дверь квартиры.

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Напомним, что Киевский районный суд Харькова разрешил объявить в розыск нарколога Елену Федирко, которая внезапно уволилась с работы в наркодиспансере и не отвечала на повестки о вызове в суд.

Врач Федирко осматривала участницу ДТП Елену Зайцеву. По данным Минздрава, она отметила в акте, что состояние Зайцевой имело признаки наркотического опьянения. Дополнительные анализы показали наличие наркотических и психотропных веществ в моче подозреваемой (кодеин, фенобарбитал).

Однако выводы о наличии опиатов в организме Зайцевой признали недействительными потому, что анализ был проведен не полностью из-за нехватки исследуемого материала. 

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Сторона пострадавших хочет допросить Федирко в суде, чтобы выяснить - каким образом проводился отбор анализов, почему не взяли биологическое вещество в количестве, необходимом для проведения исследования, и достаточно ли существующих данных для установления состояния обвиняемого во время ДТП.

18 октября 2017 года на улице Сумской в центре Харькова внедорожник Lexus отбросило в толпу пешеходов после столкновения с Volkswagen. В результате аварии погибли шесть человек.

Полиция задержала 20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, и водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова. 

Фигурантка дела Елена Зайцева рассказала свою версию случившегося. По ее словам, она ехала на желтый сигнал светофора и не успевала затормозить, когда начал двигаться Volkswagen Touareg.

Геннадий Дронов отказался давать показания.

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