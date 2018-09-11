Смертельное ДТП в Харькове: нарколог Зайцевой выехала на неподконтрольную территорию

Врач-нарколог Елена Федирко, которая является важным свидетелем в резонансном деле о смертельном ДТП в Харькове, выехала на неподконтрольную Украине территорию.
Об этом заявил судья Киевского районного суда Харькова Виктор Попрас, передает NewsRoom.
Согласно отчету полицейских, 6 сентября по месту проживания Федирко неизвестная женщина заявила, что нарколог уехала на неподконтрольную территорию. После чего она закрыла дверь квартиры.
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Напомним, что Киевский районный суд Харькова разрешил объявить в розыск нарколога Елену Федирко, которая внезапно уволилась с работы в наркодиспансере и не отвечала на повестки о вызове в суд.
Врач Федирко осматривала участницу ДТП Елену Зайцеву. По данным Минздрава, она отметила в акте, что состояние Зайцевой имело признаки наркотического опьянения. Дополнительные анализы показали наличие наркотических и психотропных веществ в моче подозреваемой (кодеин, фенобарбитал).
Однако выводы о наличии опиатов в организме Зайцевой признали недействительными потому, что анализ был проведен не полностью из-за нехватки исследуемого материала.
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Сторона пострадавших хочет допросить Федирко в суде, чтобы выяснить - каким образом проводился отбор анализов, почему не взяли биологическое вещество в количестве, необходимом для проведения исследования, и достаточно ли существующих данных для установления состояния обвиняемого во время ДТП.
18 октября 2017 года на улице Сумской в центре Харькова внедорожник Lexus отбросило в толпу пешеходов после столкновения с Volkswagen. В результате аварии погибли шесть человек.
Полиция задержала 20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, и водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова.
Фигурантка дела Елена Зайцева рассказала свою версию случившегося. По ее словам, она ехала на желтый сигнал светофора и не успевала затормозить, когда начал двигаться Volkswagen Touareg.
Геннадий Дронов отказался давать показания.
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