Смертельное ДТП в Харькове: Мать Дронова попросила прощения у семей погибших

Мать Геннадия Дронова, второго обвиняемого в смертельном ДТП в Харькове, попросила прощения у семей шестерых погибших, однако ее сын своей вины не признает.

О таком сообщает ТСН.

Женщина рассказала, что не видела сына уже год.

"С 18 октября я его не видела. До этого он был, заплатил за коммунальные мне и сказал, что через неделю заедет", - сказала мать водителя.

Лидия Дронова ждет сына и надеется на его возвращение.

Кроме Геннадия, родных у женщины нет. Он тоже своей семьи не имел. Занимался продажей машин, жил отдельно, арендовал жилье и навещал маму еженедельно. Сейчас старой женщине помогает соседка, ведь после ареста сына Лидия Алексеевна из квартиры почти не выходит.

"Я понимаю, как трудно родителям погибших. Я им очень сочувствую. Я тоже мать, это такая боль. Но как им помочь? Я прошу прощения за Геннадия", - говорит Лидия Дронова.

Смотрите также

Как известно, Геннадия Дронова обвиняют в том, что он начал движение на желтый сигнал светофора, а не затормозил и не пропустил Lexus Зайцевой, хотя должен был видеть приближения ее машины.

Линия защиты адвокатов Зайцевой базируется на том, что именно Дронов врезался в ее Lexus, а значит, именно он виноват, что от удара машину девушки отбросило на тротуар. Причем, какая скорость была у Зайцевой, считают они, неважно.

Позиция Дронова заключается в том, что если бы Lexus двигался с меньшей скоростью и не проехал на красный, то трагедии не было бы. Дронову, как и Зайцевой, грозит до 10 лет тюрьмы. Уже сейчас известно, что во время последнего слова в суде он будет просить оправдания. И, если будет осужден - подавать апелляцию.

Смотрите также

Напомним, что 18 октября 2017 года на улице Сумской в ​​центре Харькова внедорожник Lexus отбросило в толпу пешеходов после столкновения с Volkswagen. В результате аварии погибли шесть человек.

Полиция задержала 20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, и водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова.