Смертельное ДТП в Харькове: криминалисты заявили, что автомобиль Дронова остановился за линией светофора

Криминалисты пришли к выводу, что до начала движения автомобиль Геннадия Дронова, фигуранта дела о смертельном ДТП в Харькове, остановился за линией светофора.

Об этом сообщает Newsroom.

Во время заседания судья озвучил результаты экспертизы, которую специалисты Института имени Бокариуса подготовили к 1 ноября. Криминалисты пришли к выводу, что до начала движения автомобиль Геннадия Дронова остановится за линией светофора, передняя часть иномарки находилась на перекрестке. После этого адвокат обвиняемого потребовал отвода экспертов, но его выступление было прервано в связи с проблемами со звукозаписывающей аппаратурой.

Судья Виктор Попрас объявил технический перерыв. Сразу после этого вторая обвиняемая Елена Зайцева заявила, что плохо себя чувствует и попросила, чтобы ее вывели из "аквариума". Вскоре Зайцеву завели обратно в камеру.

На заседание также прибыла Оксана Нестеренко, которая в ДТП получила тяжелую травму ноги и заявила, что не понимает, почему дело затягивается.

Напомним, что 18 октября 2017 года на улице Сумской в центре Харькова внедорожник Lexus отбросило в толпу пешеходов после столкновения с Volkswagen. В результате аварии погибли шесть человек.

Полиция задержала 20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, и водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова.

Фигурантка дела Елена Зайцева рассказала свою версию случившегося. По ее словам, она ехала на желтый сигнал светофора и не успевала затормозить, когда начал двигаться Volkswagen Touareg.

Геннадий Дронов заявил, что в момент ДТП двигался на зеленый сигнал светофора со скоростью 40 км/час.