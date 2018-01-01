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Смертельное ДТП в Харькове: экспертиза не смогла установить состояние Зайцевой

Сегодня, 17:40
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Елена Зайцева

Фото: Павел Пахоменко / mediaport.ua

Повторная психиатрическая экспертиза водителя Lexus Елены Зайцевой не дала ответов на главный вопрос, была ли фигурантка резонансного дела под воздействием наркотических препаратов в момент совершения ДТП.

Об этом заявила адвокат потерпевших Лариса Матвеева, которая ознакомилась с результатами экспертизы о наличии опиатов в биологических материалах, передает KHARKIV Today.

"С результатами экспертизы я ознакомилась. Эксперты не сделали точного вывода о состоянии Зайцевой. Обозначили, что им недостаточно входящей информации для окончательных выводов. Поэтому, фактически, мы получили так называемую "пустую" экспертизу", - сообщила Матвеева.

По словам адвоката, аргументация экспертов о недостаточности количества действующего вещества – лишь отговорка, поскольку в действующих методологических рекомендациях отсутствует определение количества наркотических веществ.

Киевский районный суд Харькова объявил перерыв в рассмотрении дела и назначил следующие заседания на 19 и 20 декабря.

Напомним, что адвокат подала жалобу на представителей прокуратуры из-за того, что они должным образом не пояснили, почему выступают против проведения комплексной психиатрической экспертизы Зайцевой.

Вы можете не снимать. На суде представили видео, на котором зафиксирована Зайцева в первые минуты после ДТП

18 октября 2017 года на улице Сумской в центре Харькова внедорожник Lexus отбросило в толпу пешеходов после столкновения с Volkswagen. В результате аварии погибли шесть человек.

Полиция задержала 20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, и водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова. 

Фигурантка дела Елена Зайцева рассказала свою версию случившегося. По ее словам, она ехала на желтый сигнал светофора и не успевала затормозить, когда начал двигаться Volkswagen Touareg.

Геннадий Дронов заявил, что в момент ДТП двигался на зеленый сигнал светофора со скоростью 40 км/час.

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В Харькове внедорожник врезался в толпу пешеходов, есть погибшие

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Теги:   Елена Зайцева Харьков ДТП

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