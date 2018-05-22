Смертельное ДТП в Харькове: экспертиза не обнаружила в организме Зайцевой опиатов

В деле о резонансном ДТП в Харькове не фигурируют опиаты, найденные в организме водителя Lexus Елены Зайцевой во время первичной экспертизы.

Ранее во время заседания Киевского районного суда Харькова сообщили, что экспертиза подтвердила факт наличия опиатов, которые могли попасть в организм Зайцевой после употребления медицинских препаратов.

Как пояснил прокурор Валерий Бухан, озвученные выводы были сделаны после первичного исследования в день ДТП, а дальнейшие экспертизы опровергли эти данные, передает NewsRoom.

"После аварии биологические образцы использовались для проведения двух судебно-токсикологических экспертиз. Ни одна из них не выявила эти вещества [опиаты]", - сообщил прокурор.

По словам обвинителя, в крови второго фигуранта дела Геннадия Дронова эксперты также не обнаружили следов наркотиков или алкоголя.

В ходе следующего заседания суда будут допрошены врач-нарколог и лаборант, а также изучены доказательства защиты.

Напомним, что 18 октября 2017 года на улице Сумской в центре Харькова внедорожник Lexus отбросило в толпу пешеходов после столкновения с Volkswagen. В результате аварии погибли шесть человек.

Полиция задержала 20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, и водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова.

Фигурантка дела Елена Зайцева рассказала свою версию случившегося. По ее словам, она ехала на желтый сигнал светофора и не успевала затормозить, когда начал двигаться Volkswagen Touareg.

Геннадий Дронов отказался давать показания.