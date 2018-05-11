Смертельное ДТП в Харькове: автомобили Зайцевой и Дронова были исправны

Автомобили Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, участников смертельного ДТП в Харькове, были технически исправны.

Об этом свидетельствуют результаты автотехнической экспертизы, которые были обнародованы во время заседания Киевского районного суда Харькова, передает Укринформ.

"Объявлены выводы судебной автотехнической экспертизы: оба автомобиля на момент ДТП были технически исправны", - отметили в суде.

Материалы дела о резонансном ДТП насчитывают десять томов. Зайцева и все свидетели допрошены. Дронов от дачи показаний отказался.

Суд объявил перерыв до 17 мая для изучения видеозаписи ДТП.

Напомним, что 18 октября 2017 года на улице Сумской в центре Харькова внедорожник Lexus отбросило в толпу пешеходов после столкновения с Volkswagen. В результате аварии погибли шесть человек.

Полиция задержала 20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, и водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова.

Фигурантка дела Елена Зайцева рассказала свою версию случившегося. По ее словам, она ехала на желтый сигнал светофора и не успевала затормозить, когда начал двигаться Volkswagen Touareg.

Геннадий Дронов отказался давать показания.