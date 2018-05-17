Смертельное ДТП: в Харькове автомобиль сбил на переходе пенсионерку

В четверг, 17 мая, на улице Героев труда в Харькове произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщили в управлении Национальной полиции.

"38-летний водитель автомобиля Audi совершил наезд на 72-летнюю женщину", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что пенсионерка переходила дорогу по пешеходному переходу.

"От полученных повреждений пострадавшая погибла. Предварительно установлено, что водитель превысил разрешенную скорость движения", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Харькове 18-летний водитель автомобиля Toyota Cаmry сбил на пешеходном переходе 17-летнего парня, в результате чего тот скончался.